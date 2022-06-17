Промышленное производство в ЕАЭС выросло в январе-апреле 2022 года на 3,7%.

Как сообщает ЕЭК, увеличение промышленного производства наблюдалось в Армении – на 2,6%, России – на 3,9%, Казахстане – на 4,7% и Кыргызстане – на 10,3%, снижение отмечено в Беларуси – на 2,5%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 5,6%, в обрабатывающей промышленности – на 3,0%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 0,1%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 1,3%.