В украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) аккумулировано уже свыше 10 млрд кубов газа, и этот объем постоянно растет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме.

Он акцентировал внимание, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, поэтому правительство просчитывает все возможные сценарии.

"Готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, который определяет, что на начало отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму", - отметил премьер-министр, которого цитирует Укринформ.

Как ранее сообщалось, Украина готовится пройти новый отопительный сезон без каких-либо российских энергоносителей.

По состоянию на 12 апреля в хранилищах оставалось 9 млрд куб. м газа, а на складах – 1 млн т угля.

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд куб. м газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до по меньшей мере 2 млн тонн.