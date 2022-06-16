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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОПРОСИЛА АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ АГЕНТСТВЕ
15:00 16.06.2022
Украина внесла предложение на ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве. Об этом по результатам участия министра энергетики Украины Германа Галущенко в заседании управляющего совета Международного энергетического агентства сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Я хотел бы подтвердить нашу твердую приверженность развитию сотрудничества с нашими международными партнерами и координации усилий для решения наших общих проблем в энергетическом секторе. Поэтому предлагаю рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Надеемся на положительное решение и эффективное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, энергетические данные, анализ политики, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии», - сказал Галущенко, которого цитирует Укринформ.
Он подчеркнул, что Украина продолжает соблюдать курс на евроинтеграцию, вводит европейские стандарты для интеграции энергорынков и расширения возможностей коммерческой торговли электроэнергией.
При этом Украина уже готова играть значительную роль в укреплении энергетической безопасности региона, несмотря на развязанную против нее войну, сказал он.
"Энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться сокрушительному ущербу. Почти 650 тысяч потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а свыше 180 тысяч домохозяйств – без газоснабжения. Почти 5% установленных генерирующих мощностей разрушено. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находится на оккупированных российских мощностях. российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветровой генерации, добыча газа упала примерно на 12-15%», - отметил министр.
Министр поблагодарил партнеров за шестой пакет санкций ЕС, принятый в начале июня этого года и выразил надежду, что Европа продолжит двигаться к независимости от российского ископаемого и ядерного топлива, оставляя агрессора без ресурсов для ведения войны.
Международное энергетическое агентство – автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидата на полноценное членство.
Как сообщалось, Евросоюз в конце мая ввел шестой пакет санкций против РФ, где главным элементом стал отказ от транспортируемой по морю российской нефти. Как отмечают в руководящих органах ЕС, этот шаг позволит Евросоюзу отказаться от 90% российской нефти до конца 2022 года.
Украинская сторона хотела бы, чтобы Европейский Союз включил в седьмой пакет санкций против России тотальное эмбарго на российские энергоносители.
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