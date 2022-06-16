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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В КИЕВЕ АРЕСТОВАЛИ АКТИВЫ ЕЩЕ ОДНОГО БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 4 МЛРД ГРИВЕН
13:54 16.06.2022
По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева арестованы корпоративные права предприятия-резидента Беларуси в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также недвижимое и движимое имущество предприятия ориентированной стоимостью 3 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в настоящее время принимаются меры по передаче этого имущества в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА).
«Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (ч. 2 ст. 110-2, ч .2 ст.364-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что по данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть".
В рамках следствия правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ при подготовке и проведении агрессивной войны против Украины.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями УП ГУ Нацполиции в Киеве по материалам Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
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