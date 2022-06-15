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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР ГОТОВ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРОЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГЧП В ЕАЭС+


12:41 16.06.2022

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать центром координации, создания и реализации проектов устойчивого развития государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС+. Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Денис Ильин в ходе круглого стола «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», организованного банком.

«Евразийский банк развития как финансовая межгосударственная организация, созданная государствами — членами ЕАЭС, готов выступать консолидатором ресурсов по созданию „устойчивой“ инфраструктуры и центром компетенций по „взращиванию“ проектов ГЧП для устойчивого развития в странах ЕАЭС», - отметил Денис Ильин, которого цитирует пресс-служба ЕАБР.

По его словам, в настоящее время рынок «зеленого», «устойчивого» инвестирования находится в странах ЕАЭС на стадии становления. Для развития этого рынка требуются согласованные усилия всех заинтересованных сторон, включая институциональных и частных инвесторов, фондовые биржи и регулирующие органы.

Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян уверен, что использование инструментов ГЧП с привлечением финансирования ЕАБР способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС.

«В каждой из стран ЕАЭС сформировалась своя национальная актуальная повестка достижения ЦУР. Однако современная ситуация показывает, что по отдельности сами страны этих целей достигнуть не смогут. Поэтому региональное взаимодействие позволит способствовать достижению ЦУР, поскольку даст возможность использовать интеграционные инструменты», - отметил Георгий Арзуманян.

«Сейчас подходящее время для выработки единых подходов. Возможны два варианта: создание специализированного института, осуществляющего экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС или взаимное признание странами ЕАЭС результатов верификации на национальном уровне», - заявил на круглом столе руководитель Департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.

Светлана Маслова, директор по проектам ГЧП ЕАБР, подчеркнула, что в проектах ГЧП для достижения ЦУР частные инвестиции имеют значение не только как средство, позволяющее приступить к созданию инфраструктуры, но, скорее, как механизм обеспечения жизнестойкости инфраструктуры, смягчения рисков и адаптации к изменению климата, сокращения выбросов CO₂и освоения более устойчивых моделей производства и потребления, а также благополучия человека путем расширения доступа к базовым услугам и осуществления социальной повестки действий на национальном и международном уровне. Нужны новые подходы для достижения баланса публичного и частного партнеров, финансирующих организаций в таких проектах ГЧП.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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