|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РФ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:42 16.06.2022
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции двух белорусских предприятий.
Как сообщает Россельхознадзор, ограничения вводятся в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в отношении ООО "Мясокомбинат "МПК-Союзный" (повторное выявление наличия БГКП (колиформы) в продукции «говядина») и ООО "Фишмэн Пауэр" (повторное выявление наличия Listeria monocytogenes в продукции «рыба горячего копчения»).
Россельхознадзор с 16 июня 2022 года изменяет статус этих двух предприятий в Реестре Таможенного союза на «временно ограничен».
«В случае поступления в Российскую Федерацию из Беларуси продукции указанных предприятий, отгруженной до даты изменения статуса, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2022
Курсы в банках
на 16.06.2022
Конвертация в банках
на 16.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте