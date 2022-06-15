Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции двух белорусских предприятий.

Как сообщает Россельхознадзор, ограничения вводятся в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в отношении ООО "Мясокомбинат "МПК-Союзный" (повторное выявление наличия БГКП (колиформы) в продукции «говядина») и ООО "Фишмэн Пауэр" (повторное выявление наличия Listeria monocytogenes в продукции «рыба горячего копчения»).

Россельхознадзор с 16 июня 2022 года изменяет статус этих двух предприятий в Реестре Таможенного союза на «временно ограничен».

«В случае поступления в Российскую Федерацию из Беларуси продукции указанных предприятий, отгруженной до даты изменения статуса, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», - говорится в сообщении.