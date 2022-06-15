Украина вышла из соглашения о создании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. Об этом идет речь в указе президента Украины №410/2022.

Соглашение было подписано в Кишиневе (Молдова) 7 октября 2002 года, сообщает Укринформ.

Документ был заключен, основываясь на Уставе Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, Договоре о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года и Соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, в частности, с целью дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и расширения взаимной правовой помощи в отношении экономических споров между субъектами хозяйствования сторон как необходимого условия функционирования зоны свободной торговли и укрепления экономических связей внутри СНГ.

Как сообщалось, Украина продолжает выходить из соглашений, совершенных в рамках Содружества Независимых Государств.