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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫШЛА ЕЩЕ ИЗ ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ СНГ
09:45 16.06.2022
Украина вышла из соглашения о создании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. Об этом идет речь в указе президента Украины №410/2022.
Соглашение было подписано в Кишиневе (Молдова) 7 октября 2002 года, сообщает Укринформ.
Документ был заключен, основываясь на Уставе Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, Договоре о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года и Соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, в частности, с целью дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и расширения взаимной правовой помощи в отношении экономических споров между субъектами хозяйствования сторон как необходимого условия функционирования зоны свободной торговли и укрепления экономических связей внутри СНГ.
Как сообщалось, Украина продолжает выходить из соглашений, совершенных в рамках Содружества Независимых Государств.
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