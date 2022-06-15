Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту по безопасности пищевой продукции.

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают дополнение перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение техрегламента, 19 межгосударственными стандартами и 12 национальными стандартами государств-членов.

При этом перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, дополнен 11 межгосударственными стандартами, 2 национальными стандартами государств-членов.

Решение вступает в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования, принимая во внимание необходимость своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом новых стандартов и методик, включенных в перечни.