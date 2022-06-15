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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДО 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРАН ЕАЭС МОГУТ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭРА-ГЛОНАСС


16:37 15.06.2022

До 31 января 2023 года автопроизводители стран ЕАЭС могут не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС.

«Коллегия ЕЭК 14 июня по предложению сторон продлила до 31 января 2023 года возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС», - сообщает ЕЭК.

Как поясняется, необходимость установления переходных положений вызвана сохранением дефицита полупроводников, используемых при производстве этих систем вызова экстренных оперативных служб, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей Союза.

Предусмотрено, что транспортные средства (шасси) должны быть дооснащены изготовителем до 31 декабря 2023 года устройством или системой вызова экстренных оперативных служб. При этом производители обязаны информировать потребителя о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб и указания в электронном ПТС соответствующей информации.

Кроме того, принято решение о проработке с государствами-членами ЕАЭС предложения Казахстана о предоставлении права физическим лицам не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб ввозимые на территорию ЕАЭС для личного пользования транспортные средства и итоги рассмотреть на ближайшем заседании Совета ЕЭК.
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