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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВОЙНА НАНЕСЛА УЩЕРБ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ УКРАИНЫ УЖЕ НА $4,3 МЛРД


14:52 15.06.2022

Из-за военного вторжения российской федерации на территорию Украины общий ущерб нашего государства в сельском хозяйстве уже составляет 4,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует «Обзор ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины», подготовленный Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в структуре повреждений наибольшие потери фиксируются вследствие уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и несбора урожая - 2,135 млн долларов, передает Укринформ.

Зафиксировано, что сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений – минное загрязнение и прямое физическое повреждение. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в 436 млн долларов.

Южные регионы, которые страдают от оккупации рф и тяжелых боев, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет 225 миллионов долларов США.

Кроме прямого повреждения земель, оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров на поля и возможности для сбора урожая. Ориентировочно 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью 1,435 млрд долларов останутся несобранными в результате агрессии рф.

Сельскохозяйственная техника и оборудование также подвергаются повреждениям в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, происходящих в непосредственной близости. Ориентировочная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 млн долларов.

Как уточняется в обзоре, есть свидетельства о том, что российская федерация целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма ущерба вследствие повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в 272 млн долларов.

В то же время от действий захватчивов погибают и животные, оценочная стоимость которых уже составляет более 136 миллионов долларов. Их ориентировочное количество - 42 тысяч голов овец и коз, 92 тысяч голов крупного рогатого скота, 258 тысяч свиней и более 5,700 тысяч голов птицы.

Специалисты отмечают, что домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг.

Как сообщалось, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых – это должно помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок зерновых на мировые рынки.
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