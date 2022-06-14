Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень продукции к техрегламенту ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Как сообщает ЕЭК, речь идет о продукции, в отношении которой при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС проверяется соблюдение мер технического регулирования.

Перечень включает продукцию, на которую распространяется техрегламент: сжиженные углеводородные газы для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива и для использования в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.

Перечень предназначен для осуществления контроля за соблюдением мер технического регулирования при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС сжиженных углеводородных газов, подлежащих декларированию соответствия. Для применения перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.