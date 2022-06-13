Из-за войны посевной клин в стране в этом году уменьшился на 25%, но это ни в коем случае не грозит продовольственной безопасности Украины. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге по теме: «Результаты завершения посевной кампании в Украине в условиях войны» в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Существующая сейчас структура посевных площадей, сложившаяся из-за временной потери территорий, продовольственной безопасности Украины не грозит. Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое в свою очередь тоже сократилось из-за массовых перемещений и внешней миграции», - заявил Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

По его словам, главное отличие посевной в этом году, за исключением экстремального характера ее проведения в условиях боевых действий - это изменение аграрных приоритетов у сельхозпроизводителей и частичное уменьшение производства экспортно-ориентированных культур. И, соответственно, возможны потери экспортного потенциала.

«Еще до начала войны украинские аграрии успели относительно неплохо подготовиться к проведению посевной – в Украину в феврале уже было завезено около 70% необходимых минудобрений, 60% средств защиты растений и около трети необходимых объемов горючего», – отметил Высоцкий.

Но действия агрессора нарушили стабильную работу аграрного сектора, украинские аграрии были вынуждены внести коррективы в свои решения о том, чем и как засевать поля, констатировал он.

«И хотя в целом посевные площади сократились почти на четверть, но вместе с тем произошло некоторое изменение в структуре посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов: блокирование черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур», - указал заместитель министра.

К примеру, по его словам, если в прошлом году в Украине были засеяны 42 тыс. га яровой пшеницы, то в этом году почти 200 тыс. га.

Аналогичная ситуация с ячменем, овсом, которого посеяли более 160 тыс. га, гороха – 130-150 тыс. га. Посевные площади дефицитной и дорогостоящей гречихи составляют около 80 тыс. га.

Сахарной свеклы также посеяли немало – более 180 тыс. га, чего, по словам заместителя министра, вполне достаточно для обеспечения внутреннего потребления и даже экспорта.

По данным Высоцкого, наибольшие изменения в структуре посевов произошли в таких классических экспортно-ориентированных категориях культур, как кукуруза, подсолнечник и соя.

«Посевы сои, этой наиболее неприхотливой к минудобрениям культуры, составили чуть меньше предыдущего года – около 1,25 млн га (в прошлом – 1,3 млн га). Посевы подсолнечника сохранились на уровне 4,7 млн. га. А вот кукурузы посеяли меньше, чем в прошлом году – 4,6 млн га по сравнению с прошлогодними 5,5 млн га. Хотя она и дает больший урожай, но, в отличие от других культур, сложна в логистике», - отметил Высоцкий.

В настоящее время в Украине начинается подготовка к уборке первого урожая после самой сложной в истории посевной.