По предварительным прогнозам, потенциальное производство зерновых на имеющихся посевных площадях в Украине составит 48-50 млн тонн зерновых. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

«В Украине в этом году завершение посевной фактически совпало с началом уборки урожая – 9 июня юг Одесской области начал уборку озимого ячменя. Есть уже первые показатели. По предварительным прогнозам, на имеющихся площадях потенциальное производство зерновых может составить 48-50 млн тонн. Это, конечно, меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к показателям в 60-65 млн тонн, но если взять предыдущее десятилетие, то у нас были и худшие годы. Поэтому ничего критического не ожидается», - сказал Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что по предположениям урожай кукурузы составит до 24 млн тонн, пшеницы до 16-20 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн.

Производство технических культур, в частности масляного рапса, ожидается на уровне около 2,5 млн тонн, сои - 2,5-2,8 млн тонн, подсолнечник может дать около 10 млн тонн.

«Эти данные приведены с учетом среднестатистических цифр предыдущих лет. Дальше будем корректировать цифры по ходу уборки урожая», - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, ныне главная проблема аграриев – сложная экспортная логистика, хотя поставки растут.

«Если в марте было вывезено на экспорт 350 тыс. тонн, в мае – до 1,7 млн, то потенциально в июне можем выйти на показатель в 2 млн тонн экспорта. Но сопоставляя объемы экспорта с валовым производством, понимаем, что имеющихся логистических возможностей недостаточно. Заметьте, у нас еще остается до 20 млн тонн переходных остатков из прошлого урожая. И к началу маркетингового сезона 1 июля аграрии могут обеспечить дополнительно как минимум 30 млн тонн», - заявил Высоцкий.

Чтобы справиться с такими объемами экспорта, по словам замминистра, Украина должна экспортировать до 4 млн тонн зерна ежемесячно.

Как сообщалось, из-за войны посевной клин в Украине в этом году уменьшился на 25%. В настоящее время началась уборка ранних зерновых нового урожая после самой сложной в истории страны посевной.