Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в техрегламент на низковольтное оборудование.

В частности, из области его применения исключается низковольтное оборудование, бывшее в эксплуатации. Также исключено низковольтное оборудование, входящее в область применения трех технических регламентов Евразийского экономического союза – на машиностроительную продукцию, лифты и оборудование для работы во взрывоопасных средах (за исключением кабелей, проводов, шнуров).

Как сообщает ЕЭК, уточнены понятийный аппарат, состав сведений, указываемых в эксплуатационной документации, перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия требованиям безопасности в форме сертификации.

Изменения разработаны Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь совместно с государственными органами стран ЕАЭС. Документ направлен на уточнение области применения техрегламента, исключение дублирования положений других принятых техрегламентов Союза.

Изменения вступят в силу через 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК.

Отдельным решением коллегии ЕЭК будут установлены переходные положения по применению документов об оценке соответствия, выданных до вступления в силу изменений. Срок переходного периода будет установлен с учетом сложившейся практики.