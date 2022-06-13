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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
16:13 13.06.2022
Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в техрегламент на низковольтное оборудование.
В частности, из области его применения исключается низковольтное оборудование, бывшее в эксплуатации. Также исключено низковольтное оборудование, входящее в область применения трех технических регламентов Евразийского экономического союза – на машиностроительную продукцию, лифты и оборудование для работы во взрывоопасных средах (за исключением кабелей, проводов, шнуров).
Как сообщает ЕЭК, уточнены понятийный аппарат, состав сведений, указываемых в эксплуатационной документации, перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия требованиям безопасности в форме сертификации.
Изменения разработаны Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь совместно с государственными органами стран ЕАЭС. Документ направлен на уточнение области применения техрегламента, исключение дублирования положений других принятых техрегламентов Союза.
Изменения вступят в силу через 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК.
Отдельным решением коллегии ЕЭК будут установлены переходные положения по применению документов об оценке соответствия, выданных до вступления в силу изменений. Срок переходного периода будет установлен с учетом сложившейся практики.
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