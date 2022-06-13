Украина полностью готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита. Об этом сообщает Гостаможслужба.

Украина завершила последний этап тестирования - международное тестирование национального приложения NCTS, и таким образом полностью готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита. К такому выводу пришли участники встречи по завершении международного тестирования, состоявшейся 8 июня 2022 года.

Во встрече приняли участие представители Гостаможслужбы, Генерального директората по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD) и таможенных администраций Австрии, Бельгии, Болгарии, Северной Македонии и Румынии, которые помогали Украине тестировать национальное приложение NCTS.

“Это очень важный результат для Украины. Европейская сторона придает принципиальное значение тестированию перед присоединением к международной транзитной системе, поскольку Конвенция объединяет 36 стран. Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов – убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и система работает во всех странах одинаково”, - отметил международный эксперт EU4PFM по вопросам таможни Витянис Алишаускас, которого цитирует Укринформ.

Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD.

Как известно, в сентябре 2021 года в Украине завершено формирование нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения всего функционала, предусмотренного режимом общего транзита, а также создания технических возможностей для его применения, и подготовку персонала. В настоящее время в Украине идет этап национального применения NCTS. Как ожидается, международное применение режима общего транзита, как ожидается, может начаться уже в 2022 году.