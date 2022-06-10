|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДО КОНЦА ГОДА В ЕАЭС ПРОДЛЕН ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЗДЕЛИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ
11:44 13.06.2022
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил второй протокол по внесению изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, документ предусматривает возможность регистрации медицинских изделий по национальным правилам до 31 декабря 2022 года.
Продление переходного периода национальной регистрации медизделий учитывает предложения их производителей, в том числе позволяет оперативно принимать на национальном уровне специальные меры поддержки рынка в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении отдельных стран ЕАЭС.
Протокол начинает применяться в государствах Союза, у которых установлен режим временного применения международных актов с момента его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2022
Курсы в банках
на 13.06.2022
Конвертация в банках
на 13.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте