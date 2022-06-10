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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДО КОНЦА ГОДА В ЕАЭС ПРОДЛЕН ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЗДЕЛИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ


11:44 13.06.2022

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил второй протокол по внесению изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, документ предусматривает возможность регистрации медицинских изделий по национальным правилам до 31 декабря 2022 года.

Продление переходного периода национальной регистрации медизделий учитывает предложения их производителей, в том числе позволяет оперативно принимать на национальном уровне специальные меры поддержки рынка в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении отдельных стран ЕАЭС.

Протокол начинает применяться в государствах Союза, у которых установлен режим временного применения международных актов с момента его официального опубликования.
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