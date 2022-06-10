Совет ЕЭК внес изменения в технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

Как сообщает ЕЭК, из области его применения исключены медицинские изделия и технические средства, бывшие в эксплуатации, а также продукция, входящая в область применения других технических регламентов Союза, устанавливающих для этих объектов требования электромагнитной совместимости.

Уточнены понятийный аппарат, состав сведений, указываемых в эксплуатационной документации, перечень технических средств, подлежащих подтверждению соответствия требованиям безопасности в форме сертификации.

Изменения разработаны Государственным комитетом по стандартизации Беларуси совместно с государственными органами стран ЕАЭС и направлены на уточнение области применения техрегламента, исключение дублирования положений других принятых техрегламентов Союза.

Изменения вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК об их принятии.

Отдельным решением Коллегии ЕЭК будут установлены переходные положения по применению документов об оценке соответствия, выданных до вступления в силу изменений, а также выпуску в обращение и обращению продукции с такими документами.

Срок переходного периода будет установлен с учетом сложившейся практики.