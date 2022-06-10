Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня внес изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и определил условия для новых товарных позиций приложения № 1 к правилам.

Как сообщает ЕЭК, ранее комиссия совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС и представителями бизнеса согласовала условия и производственные операции для 56 товарных позиций, в их числе – холодильное оборудование, электрокардиографы, радиаторы, музыкальные инструменты, емкости для сжатого и сжиженного газа, сепараторы для очистки нефти и другие.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, согласованные условия для новых товарных позиций стимулируют создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.

«В приложение № 1 к Правилам СПТ уже включены условия производства по 319 товарным позициям, и эта работа продолжается. Принятые сегодня дополнения существенно расширят возможности производителей стран Союза участвовать в госзакупках государств-членов», – отметил Арман Шаккалиев.

Также в правила вносятся изменения, позволяющие получить из реестра сведения о количестве баллов за выполнение условий производства в случае их наличия и информацию о дате окончания срока действия документа о происхождении товара. Уточнения направлены на детализацию информации, предоставляемой пользователям Евразийского реестра.