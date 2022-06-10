ЕАЭС продлит льготы на ввоз отдельных видов гражданских пассажирских самолетов. Такое решение принял Совет ЕЭК.

В частности, для турбореактивных воздушных судов пассажировместимостью от 110 до 300 человек льгота продлена до 31 декабря 2031 года, а для турбовинтовых лайнеров пассажировместимостью до 90 человек – до конца 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, эта мера позволит поддержать авиацию и окажет сдерживающий эффект на рост стоимости авиаперевозок для граждан.

«Обновление и наращивание парка воздушных судов в ЕАЭС представляется особенно важным в условиях складывающихся внешних ограничений. Увеличение числа самолетов будет положительно влиять на развитие транзитного потенциала Союза», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.