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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ПРОДЛИТ ЛЬГОТЫ НА ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРАЖДАНСКИХ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ
15:07 10.06.2022
ЕАЭС продлит льготы на ввоз отдельных видов гражданских пассажирских самолетов. Такое решение принял Совет ЕЭК.
В частности, для турбореактивных воздушных судов пассажировместимостью от 110 до 300 человек льгота продлена до 31 декабря 2031 года, а для турбовинтовых лайнеров пассажировместимостью до 90 человек – до конца 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, эта мера позволит поддержать авиацию и окажет сдерживающий эффект на рост стоимости авиаперевозок для граждан.
«Обновление и наращивание парка воздушных судов в ЕАЭС представляется особенно важным в условиях складывающихся внешних ограничений. Увеличение числа самолетов будет положительно влиять на развитие транзитного потенциала Союза», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
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