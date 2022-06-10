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ЦБ РФ ПОНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 9,50% ГОДОВЫХ


13:51 10.06.2022

Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По нашему прогнозу годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.
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