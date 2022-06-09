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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО


12:09 10.06.2022

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновляет непрерывное производство, которое в марте остановилось из-за войны. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов страны запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья. До запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие встало на этот путь", - отметил председатель ОВА, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что компания строит новую логистику и ищет рынки сбыта.

В настоящее время в Кривом Роге работают все семь промышленных предприятий, в области - 21 из 22 крупных промышленных производств.

"Работают предприятия - работает экономика. Работает экономика - живет и борется страна", - заметил председатель ОВА, поблагодарив всех, кто "держит промышленный фронт".

Работа ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" была остановлена 3 марта 2022 года. В апреле на меткомбинате возобновили работу доменной печи.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в том числе арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.
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