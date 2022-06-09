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УКРАИНСКИЙ СТАРТАП ПРОИЗВОДИТ ОДНОРАЗОВУЮ БИОРАЗЛАГАЕМУЮ ПОСУДУ ИЗ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ


16:39 09.06.2022

Релоцированный из Сум во Львов стартап изготавливает одноразовую биоразлагаемую посуду из кофейной гущи. Об этом корреспонденту Укринформа рассказал соучредитель стартапа Дмитрий Бидюк.

"В основе идеи всех наших продуктов лежат принципы циркулярной экономики и устойчивого развития. В качестве основного компонента мы используем кофейную гущу, а также другое вторичное пищевое сырье, которое ныне не используется как составляющая биоразлагаемых изделий. За несколько лет мы разработали уникальную технологию биоразлагаемых материалов на основе кофейной гущи. Сейчас из них мы изготавливаем одноразовую посуду, горшки для рассады и растений, декоративные ароматические свечи. Все эти товары объединены ключевыми свойствами – они биоразлагаемые, экологичные и изготовлены в Украине», - отметил Бидюк.

По его словам, в начале этого года начали изготавливать одноразовые стаканчики в крафтовом формате, а в мае стартовало производство биоразлагаемых горшков для рассады и растений, а также экологических декоративных аромасвечей.

Еще один соучредитель стартапа Юрий Тустановский объяснил, что кофейную гущу собирают в партнерских заведениях, которые ее образуют. В этом деле важна своевременная логистика, чтобы гуща не испортилась. В продукцию также входят другие натуральные компоненты. В частности, экспериментируют с яичной скорлупой, отходами амаранта.

«Наша продукция – это в первую очередь альтернатива одноразовому пластику. Ибо даже так называемая одноразовая бумажная посуда включает в себя неперерабатываемый пластик. Наши продукты прошли испытания на предмет безопасности и экологичности в специализированном учреждении. К тому же, они стильные и эстетически привлекательные. При этом имеем собственную безотходную технологию», - добавил Тустановский.

До начала полномасштабной войны России против Украины производственные мощности стартапа находились в городе Сумы. Впрочем, когда лаборатория оказалась в непосредственной зоне боевых действий и к ней не было доступа в течение месяца, пришлось подумать о переезде в более безопасное место. Благодаря программе релокации бизнеса стартап переехал во Львов, где арендует помещение площадью около 75 кв. м.
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