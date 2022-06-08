ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЮKASSA ЗАПУСТИЛА ОПЛАТУ КАРТАМИ, ПРИВЯЗАННЫМИ К СБЕР ID


11:46 09.06.2022

Клиентам интернет-магазинов ЮKassa стал доступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к Сбер ID.

Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЮMoney, сейчас метод подключен нескольким крупным магазинам — клиентам ЮKassa. Скоро он станет доступен всем.

Покупатели смогут быстрее проводить оплату: больше не придется вводить данные карты, достаточно за несколько секунд войти в свой профиль Сбер ID. А магазину такой платежный способ может помочь повысить количество успешных платежей.

«Российские пользователи привыкли платить, не вводя данные карты. Сервис поможет сохранить этот опыт даже после ухода из России ранее популярных платежных методов. ЮKassa — первый платежный агрегатор, который дает интернет-сервисам возможность использовать такой способ оплаты», - отметила Оксана Коробкина, директор по корпоративному бизнесу финтех-компании ЮMoney.

«Сбербанк всегда стремится предоставить лучший опыт своим клиентам, поэтому постоянно работает над улучшением сервисов. Технология привязки карты к Сбер ID избавляет от ввода данных карты при каждой покупке. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предложили нашим клиентам решение, как сократить временные затраты на рутинные задачи», — говорит Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

Сбер ID обеспечивает упрощенный вход в сервисы экосистемы Сбера и его партнеров. К Сбер ID можно привязать банковские карты.

Чтобы оплачивать покупки без ввода данных, пользователю нужно авторизоваться через Сбер ID по кнопке на странице оплаты заказа. После этого заказ можно оплатить одной из привязанных к Сбер ID карт. Во время следующей покупки оплата товара займет несколько секунд — данные карты вводить не придется.

ЮMoney — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах (рейтинг подготовлен бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking, 2021 год). Входит в экосистему Сбера, разрабатывает платежные решения для людей и компаний. Это один из самых популярных сервисов электронных платежей в России. В ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков, выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

ЮKassa — лидер среди специализированных платежных сервисов (по данным «РБК Исследования рынков», 2021 год). С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. В ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрых расчетов между юрлицами, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.

Юридическое лицо ЮMoney — ООО НКО «ЮМани».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7589 -0.0075
USD 2.5931 -0.0109
RUB 4.2823 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8000
USD 2.5950 2.6040
RUB 3.5000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0730 1.0830
EUR/RUB 65.2000 79.0000
USD/RUB 60.5000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте