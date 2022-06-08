Клиентам интернет-магазинов ЮKassa стал доступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к Сбер ID.

Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЮMoney, сейчас метод подключен нескольким крупным магазинам — клиентам ЮKassa. Скоро он станет доступен всем.

Покупатели смогут быстрее проводить оплату: больше не придется вводить данные карты, достаточно за несколько секунд войти в свой профиль Сбер ID. А магазину такой платежный способ может помочь повысить количество успешных платежей.

«Российские пользователи привыкли платить, не вводя данные карты. Сервис поможет сохранить этот опыт даже после ухода из России ранее популярных платежных методов. ЮKassa — первый платежный агрегатор, который дает интернет-сервисам возможность использовать такой способ оплаты», - отметила Оксана Коробкина, директор по корпоративному бизнесу финтех-компании ЮMoney.

«Сбербанк всегда стремится предоставить лучший опыт своим клиентам, поэтому постоянно работает над улучшением сервисов. Технология привязки карты к Сбер ID избавляет от ввода данных карты при каждой покупке. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предложили нашим клиентам решение, как сократить временные затраты на рутинные задачи», — говорит Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

Сбер ID обеспечивает упрощенный вход в сервисы экосистемы Сбера и его партнеров. К Сбер ID можно привязать банковские карты.

Чтобы оплачивать покупки без ввода данных, пользователю нужно авторизоваться через Сбер ID по кнопке на странице оплаты заказа. После этого заказ можно оплатить одной из привязанных к Сбер ID карт. Во время следующей покупки оплата товара займет несколько секунд — данные карты вводить не придется.

ЮMoney — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах (рейтинг подготовлен бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking, 2021 год). Входит в экосистему Сбера, разрабатывает платежные решения для людей и компаний. Это один из самых популярных сервисов электронных платежей в России. В ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков, выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

ЮKassa — лидер среди специализированных платежных сервисов (по данным «РБК Исследования рынков», 2021 год). С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. В ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрых расчетов между юрлицами, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.

Юридическое лицо ЮMoney — ООО НКО «ЮМани».