Ассоциация ритейлеров Украины и Украинский совет торговых центров в мае провели исследование, подтвердившее, что общая цифра потерь 295 сетевых ритейлеров составляет 50,7 млрд грн.

О деталях исследования «Убытки ритейлеров Украины за два месяца военных действий» сообщила пресс-служба Ассоциации ритейлеров Украины, передает Укринформ.

Торговым компаниям предлагалось оценить свои потери в недвижимости, оборудовании, товарных и складских запасах и т.п. за период с 24 февраля по 23 апреля, без учета упущенной выгоды.

Генеральную совокупность исследования составили 295 сетевых розничных компаний Украины, представленных 28549 магазинами и 15,4 млн кв. метров торговой площади. В частности, в исследовании были представлены малые компании, где работают от трех до 20 торговых точек (таких 43%), средние компании (21-50 точек) – 25%, и крупные сети, где работает более 50 объектов (32%).

Общий объем прямого ущерба торговой сферы оценивается в 50,7 млрд грн (в среднем 30 475 грн на 1 кв. метр площади поврежденных торговых точек, или 17,4 млн грн на один поврежденный магазин). По данным исследования, 41% ущерба приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, отделки и т.д.

Убытки в категории товарных остатков в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах – 14%, убытки складским, производственным, офисным зданиям/помещениям и оборудованию в них (находившиеся в собственности компаний) составляли 9%, еще 2% – другие убытки.

«Это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только крупнейшие и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, несетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не подсчитаны. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше. Кроме того, мы еще не считали общие потери ритейла, куда должны войти недополученные за месяцы войны доходы с учетом их постоянного роста. В итоге сумма может быть в 3-4 раза больше», – утверждает Максим Гаврюшин, глава Украинского совета торговых центров.

По данным исследования, на 23 февраля 2022 года в среднем работало 96 торговых точек на одну компанию, средний размер торговой точки – 540 кв. метров.

Через два месяца с начала боевых действий продолжили работать 70% торговых точек от довоенного количества на 74% площадей от объема площадей довоенного периода (20060 магазинов общей площадью 11,4 млн кв. метров с 28549 магазинов от довоенного периода).

В течение двух месяцев боевых действий существенный ущерб был нанесен 2910 торговым точкам площадью 1,6 млн кв. метров (10% торговых точек от довоенного количества и 11% от площади). При этом 30% торговых точек оставались закрыты через два месяца после начала войны.

Как сообщалось, с начала войны украинские компании розничной торговли направили на гуманитарную помощь армии и населению более полумиллиарда гривень. В частности, на нужды армии и ТрО было передано продовольственной продукции на сумму 307,7 млн гривень, непродовольственной – на 88,2 млн гривеньь.

С начала широкомасштабного вторжения было закрыто по тем или иным причинам 29% торговых объектов/магазинов.