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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
17:44 08.06.2022
Среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась во всех странах Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, ее размер составил от 21 тыс. сомов в Кыргызстане ($234) до 60 тыс. рублей в России ($709).
Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной зарплаты зафиксированы в Казахстане (123,7% и 112,7% соответственно) и в Беларуси (117,1% и 104,5%).
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