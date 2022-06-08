Среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась во всех странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, ее размер составил от 21 тыс. сомов в Кыргызстане ($234) до 60 тыс. рублей в России ($709).

Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной зарплаты зафиксированы в Казахстане (123,7% и 112,7% соответственно) и в Беларуси (117,1% и 104,5%).