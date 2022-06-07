Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 7 июня 2022 года изменило статус трех белорусских предприятий в Реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.

Речь идет о продукции, которую выпускают следующие предприятия:

«Производственная площадка при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — выявление наличия Listeria monocytogenes в продукции «мясо птицы»;

ПУП «Калинковичский молочный комбинат» — выявление наличия бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в продукции «сливки пастеризованные»;

ООО «Роскорм» — выявление превышения бактериальной обсемененности в продукции «заменитель сухого молока».