|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ УСИЛЕННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:39 07.06.2022
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 7 июня 2022 года изменило статус трех белорусских предприятий в Реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.
Речь идет о продукции, которую выпускают следующие предприятия:
«Производственная площадка при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — выявление наличия Listeria monocytogenes в продукции «мясо птицы»;
ПУП «Калинковичский молочный комбинат» — выявление наличия бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в продукции «сливки пастеризованные»;
ООО «Роскорм» — выявление превышения бактериальной обсемененности в продукции «заменитель сухого молока».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
Курсы в банках
на 07.06.2022
Конвертация в банках
на 07.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте