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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ВВЕЛА НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ 44 ПРЕДПРИЯТИЙ РФ И БЕЛАРУСИ


13:32 07.06.2022

Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против 44 государственных предприятий России и Беларуси из-за широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает The National Tribute.

«Одна из государственных компаний — «Газпром», крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России путем продажи газа. Мы также наложили санкции на организации, которые производят оружие и военные технологии для путинской войны, и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России. В этом раунде санкций было определено 44 компании, в том числе шесть белорусских из сферы обороны. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями», – заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, которого цитирует Укринформ.

По ее словам, эти компании, контролируемые правительством путина, имеют стратегическое значение для России, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.
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