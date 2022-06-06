С начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, начался 1 июля) Украина экспортировала почти 47,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. С начала июня было экспортировано 148 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, по состоянию на 6 июня с начала 2021/2022 МГ Украина уже экспортировала 47,177 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из них 148 тыс. тонн — в июне, в частности: пшеницы – 18,578 млн тонн (в июне – 8 тыс. тонн); ячменя – 5,686 млн тонн (7 тыс. тонн); ржи – 161,6 тыс. тонн (в июне не отгружалась); кукурузы – 22,445 млн тонн (132 тыс. тонн).

Также с начала МГ было экспортировано 71,4 тыс. тонн муки (0,4 тыс. тонн – с начала июня) , передает Укринформ.

Как сообщалось, 12 мая комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян представила в Брюсселе план действий, направленный на помощь украинскому продовольственному экспорту под названием «Пути солидарности». В рамках этого проекта 20 млн тонн зерна будут отправлены из Украины с использованием инфраструктуры ЕС менее чем за три месяца.