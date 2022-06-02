Кыргызская фондовая биржа (КФБ) и Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) провели онлайн бизнес-встречу с кыргызстанскими компаниями, на которой предпринимателям рассказали о преимуществе сделок на белорусской товарной бирже. Об этом сообщает economist.kg со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Представители БУТБ предложили компаниям КР воспользоваться выгодными возможностями своей электронной торговой площадки.

По словам зампредседателя правления Алексея Мацевило, БУТБ – это единственная товарная биржа в Беларуси и крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы. Ее среднегодовой товарооборот составляет $4 млрд, количество клиентов-компаний — 28 тысяч, количество сделок — 400 тысяч в год, а географический охват – 70 стран мира.

«Мы предоставляем нашим клиентам возможность дешевле купить сырье и дороже продать готовую продукцию, полное сопровождение сделок, оперативную аналитику по биржевому и внебиржевому рынку товаров, бесплатное обучение, программное обеспечение и электронную подпись. Вы можете заключать сделки по товарам и услугам с гарантированной оплатой и поставкой», - заявил Мацевило.

Начать торговать на площадке БУТБ очень просто, необходимо скачать приложение, пройти регистрацию и выставить свой товар на продажу. Биржа берет свою комиссию только при заключении сделки, отметили в КФБ.