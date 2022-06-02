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НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ С 10% ДО 25%
16:43 02.06.2022
Национальный банк Украины (НБУ) 2 июня повысил учетную ставку сразу с 10% до 25% годовых, говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк также решил расширить коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками с тем, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 п. п., а для депозитных сертификатов – учетной ставке минус 2 п. п.
С учетом повышения учетной ставки с 10% до 25%, ставка по депозитным сертификатам увеличится с 9% до 23%, а по рефинансированию - с 11% до 27%.
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