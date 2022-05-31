Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 30 мая 2022 года встретился с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным.

Как сообщает пресс-служба Минторговли и интеграции, на фоне снижения общих показателей торговли с Беларусью по итогам первого квартала 2022 года в товарообороте с Минской областью положительная динамика сохраняется, продемонстрировав рост на 4,5% - с 28,1 млн до 29,3 млн долларов.

«Для дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия Кайрат Торебаев предложил белорусской стороне активизировать работу по перечню казахстанских экспортных товаров на 228,9 млн долларов, который ранее был направлен белорусской стороне», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по словам посла Беларуси в РК Павла Утюпина, предприятия республики «предварительно заинтересованы в поставках казахстанской продукции по 41-й товарной позиции из данного перечня». Министерство проведет соответствующую работу с казахстанскими экспортерами.

В свою очередь Александр Турчин рассказал о возможностях по налаживанию поставок продтоваров в Казахстан посредством форвардного контрактования.

Вице-министр торговли и интеграции РК озвучил возможности участия белорусского бизнеса в деятельности создаваемых с сопредельными странами РК приграничных торгово-экономических хабов.

«В целом каждая из сторон заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве и продолжении работы по реализации как начатых проектов, так и в поиске новых точек роста», - отметили в Минторговли и интеграции.