Запуск линии электропередач с Хмельницкой АЭС до подстанции Жешув в Польше позволит увеличить экспорт электроэнергии в Европу на 1 тыс. мегаватт. Об этом сказал глава ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Мы сейчас очень ограничены теми линиями, которыми мы соединены с Европой. Сейчас мы присоединены к европейской энергосистеме, и общая пропускная способность этих линий около 700 мегаватт, то есть в той ситуации, в которой мы сейчас, мы сможем обеспечить экспорт не более 700 МВт. Пока есть договоренности о 200 мегаваттах и с постепенным увеличением этого экспорта, в октябре, чтобы выйти на 700 мегаватт", - сказал Котин.

По его словам, сейчас в компании работают над вводом в эксплуатацию дополнительных линий электропередачи, что позволит увеличить объемы экспорта.

"Есть дополнительные линии, над которыми мы сейчас работаем, чтобы ввести в дополнительную эксплуатацию. В первую очередь это линия между Хмельницкой АЭС и подстанцией Жешув в Польше. Эта линия может еще добавить около 1 тыс. мегаватт к этому экспорту", - пояснил глава Энергоатома.

Он отметил, что запуск этой линии будет зависеть от договоренностей между Украиной и Польшей, а также от ряда технических решений.

Как сообщалось, по словам министра энергетики Германа Галущенко, украинская энергосистема имеет достаточный резерв мощности, чтобы обеспечить стабильный экспорт. Украинская электроэнергия поможет сократить потребление российского газа европейскими генерирующими предприятиями, что, в свою очередь, уменьшит зависимость Европы от энергоносителей государства-агрессора.

Укргидроэнерго и молдавская компания ENERGOCOM заключили экспортный контракт на продажу электроэнергии.