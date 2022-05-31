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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В МАЕ УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА


16:41 31.05.2022

По состоянию на 30 мая Украина уже экспортировала более 46,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них в мае — 1,06 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала 46,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них в мае — 1,06 млн тонн, в частности: пшеницы – 18,56 млн тонн (в мае – 42 тыс. тонн), ячменя - 5,68 млн тонн (11 тыс. тонн), ржи – 161,9 тыс. тонн (в мае не отгружалась), кукурузы - 22,22 млн тонн (1,0 млн тонн).

Также отмечается, что с начала МГ было экспортировано 71,0 тыс. тонн муки (в мае – 1,4 тыс. тонн), в том числе пшеничной – 69,4 тыс. тонн (1,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, россияне украли на временно захваченной территории Украины по меньшей мере полмиллиона тонн зерна и ищут способы, как нелегально его продать. В Минагрополитики выражают опасения, что захватчики могут похищать и новый урожай озимых культур. Украина постоянно обсуждает проблему экспорта своего урожая в другие страны с ООН, со странами ЕС, Великобританией, США, со странами-импортерами зерна, передает Укринформ.
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