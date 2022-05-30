После отмены государственного регулирования цен на топливо рынок демонстрирует активизацию: компании начинают увеличивать поставки топлива. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, пик топливного кризиса Украина уже прошла. Среди факторов, способствующих нормализации рынка, эксперт назвал отмену государственного регулирования цен. "Многие компании, особенно небольшие, не могли поставлять топливо самостоятельно, поскольку закупочная стоимость была выше рассчитанной Кабмином", - отметил Куюн.

После снятия госрегулирования цен появились экономические стимулы активнее снабжать топливом.

"У нас количество декларантов дизтоплива выросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если в начале мая это было около 30 компаний, то вчера это было 66 декларантов. Это показывает активизацию рынка", - прокомментировал Куюн.

По его словам, по бензинам динамика поставки несколько хуже, по сжиженному газу фиксируется рост количества декларантов в полтора раза.

"Это значит, что многие компании начали импортировать (топливо - ред.) самостоятельно. Это тот эффект, которого мы и ожидали при отказе от госрегулирования", - добавил Куюн.

По прогнозу эксперта, на поставку минимальных объемов потребления топлива Украина выйдет до июля. Сейчас лучшая ситуация - с поставками дизеля, где поставки имеют небольшое отклонение от прогнозных показателей. Также, по оценке Куюна, неплохая ситуация с поставкой сжиженного газа.

В то же время ситуация с наполнением рынка бензинами отстает от ожиданий. Куюн объясняет это тем, что европейский рынок нацелен на импорт дефицитного там дизтоплива, а в отношении бензина рынок был даже профицитным. В настоящее время заводы закрывают внутренний спрос Европы на бензин и не имеют лишних объемов для экспорта в другие регионы.

Эксперт отметил, что из-за постоянного увеличения радиуса поиска бензина в мае в Украину прибыли партии топлива даже из Бельгии.

Кроме того, Куюн прокомментировал вопросы цен на горючее.

"Да, мы сейчас будем иметь высокую цену. На уровне 52-55 грн на бензин, 58-60 грн на дизтопливо рынок нормально чувствует себя. Видим, что очереди уменьшаются, то есть где-то рынок уже "нащупал" эту точку равновесия", - заметил он.

Эксперт рассчитывает, что наполнение рынка новыми партиями топлива приведет к уменьшению цен к объективным уровням.

Как сообщалось, одним из последствий российской агрессии стал топливный кризис в Украине. До войны значительную часть потребностей в бензинах и дизтопливе страна удовлетворяла за счет поставок из России и Беларуси. В 2021 году 62% дизтоплива и 50% бензина поступало из РФ и Беларуси. Еще по 10% импортировали из Литвы и по морю. Теперь эти маршруты утрачены.