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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,7%
18:07 30.05.2022
Цены производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе увеличились в апреле 2022 года на 5,7% по сравнению с мартом и на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2021 года произошел главным образом за счет значительного их увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 36%).
Цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 12%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1,8%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 0,3%.
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