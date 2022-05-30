Цены производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе увеличились в апреле 2022 года на 5,7% по сравнению с мартом и на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2021 года произошел главным образом за счет значительного их увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 36%).

Цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 12%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1,8%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 0,3%.