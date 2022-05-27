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17:11 27.05.2022
В Министерстве экономики рассчитывают, что нулевая таможенная ставка на экспорт украинских товаров в Великобританию начнет действовать уже в начале июня. Об этом в Фейсбуке сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.
"Это позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции. В первую очередь речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. В результате привлечем в страну дополнительные объемы валютной выручки, что положительно повлияет на макрофинансовую стабильность в государстве», - отметила Юлия Свириденко, которую цитирует Укринформ.
Свириденко уточнила, что на 2021 год прямые инвестиции Великобритании в Украину достигли 3 млрд долларов. Из них значительная часть поступила именно в промышленность.
«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в стратегически важных для Украины отраслях промышленности и сельского хозяйства. Нам необходимы британские инвестиции для обновления и развития экономики на новой основе с применением современных технологий», - подчеркнула министр.
Как сообщалось, в апреле Великобритания сообщила об отмене всех ввозных пошлин и тарифных квот в торговле с Украиной.
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