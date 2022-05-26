В рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке подписали соглашение о создании единой Евразийской ассоциации интернет-торговли.

«Осенью 2021 года главы правительств наших стран утвердили дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, которая предполагает в том числе разработку проекта профильного международного соглашения», - напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, одним из пунктов дорожной карты предполагалось создание добровольных объединений электронной торговли в союзе. Они нужны, чтобы на основе саморегулирования вырабатывать правила для участников, защищать интересы граждан и предпринимателей.

«Мы со своей стороны готовы подготовить необходимую правовую базу. А техническое взаимодействие по остающимся вопросам предлагаем бизнесу проводить самостоятельно, например в рамках взаимодействия ассоциаций», - заключил Андрей Слепнев.