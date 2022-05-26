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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЕАЭС - ГОЛОВЧЕНКО


10:44 27.05.2022

Опыт совместной работы Беларуси и России по импортозамещению нужно использовать в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 мая 2022 года во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По его словам, в условиях санкционного давления необходимо решить две проблемы - замещение импорта критически важных товаров, создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке.

"Считаю, что здесь вполне может быть использован опыт сотрудничества Беларуси и России. Это в первую очередь работа по импортозамещению. Пока она наиболее активно реализуется в рамках Союзного государства. Мы сформировали карты отраслей в таких направлениях, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, станкостроение, энергетика, микроэлектроника, фармацевтика", - сказал Роман Головченко которого цитирует пресс-служба правительства.

В Союзном государстве вырабатываются оперативные меры по замещению критического импорта, освоению новой номенклатуры комплектующих и изделий на действующих предприятиях. "Условно говоря, взяли с полки результаты тех НИОКР, которые дожидались своего часа. Они ранее не находили применения, поскольку импортировать эту продукцию производителям было проще", - отметил премьер-министр.

Еще одно направление - создание новых производств, совместная работа по формированию бизнес-планов новых инвестиционных проектов, определению их источников финансирования.

"Отражением этой работы на двустороннем треке стал рост объемов взаимных инвестиций в первом квартале текущего года", - обратил внимание Роман Головченко.

"Уверен, что такая работа должна вестись и в рамках всего Евразийского экономического союза. Это, кстати, нам поможет справиться и с одной из таких острых проблем для союза, как наличие недозагруженных производственных мощностей предприятий тяжелой, легкой и обрабатывающей промышленности. Равно как и с проблемами качественного технологического обновления, повышения производительности труда", - резюмировал премьер-министр.

Также Роман Головченко отметил, что внедрение цифровых технологий играет определяющую роль для конкурентоспособности стран ЕАЭС.

"Определяющую роль в конкурентоспособности экономик стран союза играет и уровень внедрения цифровых технологий. Перспективность этой сферы в свое время нашла отражение в цифровой повестке ЕАЭС до 2025 года, где цифровая трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития. Сектор IT растет практически во всех странах союза. Запрос на "цифру" мы успешно реализуем в отраслевых проектах, которые уже созданы в таможенной сфере либо создаются в сфере транспорта, прослеживаемости товаров и трудовой миграции", - сказал Роман Головченко.

По его мнению, предметом совместных усилий стран ЕАЭС должны стать и микроэлектроника, и нанотехнологии, и точное земледелие, и другие современные направления.
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