В ЕАЭС нужно активизировать работу по переходу на национальные валюты при расчетах в торговле. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 мая 2022 года во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

"Необходимо расширить использование в государствах ЕАЭС национальных валют при расчетах в торговле. Об этом мы говорим давно, но сейчас это стало абсолютно неотложным. Полагаю необходимым активизировать работу в данном направлении", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его мнению, уже в ближайшее время в мировой экономике ценность и востребованность любой валюты будет определяться возможностью за нее купить те или иные товары или услуги.

"То есть на первое место выйдет обеспеченность валюты реальными материальными активами", - считает премьер-министр.

Также он поднял вопрос нехватки инвестиций в промышленность стран ЕАЭС.

"На наш взгляд, необходимо усиливать роль ЕАБР и ЕФСР в решении этого важнейшего для союза вопроса. Считаем, давно пора разработать и реализовать сквозной кооперационный бизнес-проект, где бы ресурсы этих структур использовались как для финансирования разработки и производства новой востребованной во всех странах ЕАЭС продукции, так и для возможного кредитования ее поставок", - высказал мнение он.

"Также, на наш взгляд, следует разработать международный договор либо акт Высшего Евразийского экономического совета о взаимном признании проспекта ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным органом одного из государств - членов", - добавил Роман Головченко.