Государственное бюро расследований Украины арестовало имущество белорусской компании на $20 млн. Об этом сообщает ГБР.

Согласно информации, в Николаевской области работники ГБР на территории морского порта выявили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляет около $20 млн (более 700 млн грн). 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №7411 о внесении изменений в некоторые законы относительно санкционной политики Украины в отношении Беларуси.

Законопроект предусматривает, в частности, механизм принудительного изъятия по необходимости объектов права собственности Беларуси как государства, которое активно поддерживает агрессию России против Украины.