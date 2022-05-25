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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГБР УКРАИНЫ АРЕСТОВАЛО БЕЛОРУССКИЕ ВАГОНЫ И УДОБРЕНИЯ НА $20 МЛН
17:50 26.05.2022
Государственное бюро расследований Украины арестовало имущество белорусской компании на $20 млн. Об этом сообщает ГБР.
Согласно информации, в Николаевской области работники ГБР на территории морского порта выявили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляет около $20 млн (более 700 млн грн). 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.
Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль.
Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №7411 о внесении изменений в некоторые законы относительно санкционной политики Украины в отношении Беларуси.
Законопроект предусматривает, в частности, механизм принудительного изъятия по необходимости объектов права собственности Беларуси как государства, которое активно поддерживает агрессию России против Украины.
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