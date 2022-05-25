Евразийский сетевой университет создадут в ЕАЭС. Данную инициативу рассмотрели во время совещания ректоров университетов ЕАЭС в преддверии проведения в Бишкеке 26 мая Евразийского экономического форума (ЕЭФ).

В работе совещания принял участие ректор БГУ Андрей Король.

Как сообщает БГУ, итогом коллегиального обсуждения стало решение о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам создания Евразийского сетевого университета (ЕСУ) и утверждения его концепции и миссии. Учреждение ЕСУ направлено на реализацию Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Официальная церемония подписания меморандума состоится в рамках проведения ЕЭФ. Подпись под документом наряду с руководителями ряда вузов поставит ректор БГУ Андрей Король. Свое членство в ЕСУ уже обозначили МГУ им. М.В. Ломоносова, вузы Армении, Казахстана и Кыргызстана.

ЕСУ является перспективным проектом по интеграции национальных образовательных систем, исследовательских институтов с целью объединения и развития научных, образовательных и культурных потенциалов государств-участников ЕАЭС. Отличительными особенностями ЕСУ является его многопрофильность, сетевой характер и нацеленность на подготовку инновационных кадров, которым предстоит укреплять ЕАЭС и реализовывать проект Большого евразийского партнерства. Основанием для учреждения ЕСУ стала также ориентация на реализацию опережающей подготовки квалифицированных кадров в сетевой форме.

Членство в консорциуме носит открытый характер, присоединиться к нему смогут любые вузы из стран-членов ЕАЭС. Главные задачи ЕСУ включают проведение перспективных конкурентоспособных научных исследований; содействие доступа к передовым образовательным услугам; стимулирование профессионального и личностного развития молодежи и др.

Консорциум станет важным элементом в развитии, сближении и интеграции систем высшего образования стран, участвующих в региональном интеграционном процессе, устойчивом развитии независимых государств ЕАЭС, сохранении их народонаселения, обеспечении национальной безопасности.

Делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем находится в эти дни с официальным визитом в Кыргызстане. Программа включает участие в масштабном ЕЭФ и проведение ряда переговоров и встреч с руководством университетов стран-членов ЕАЭС для укрепления сотрудничества в области образования и науки.