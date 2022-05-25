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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
14:38 26.05.2022
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о санкциях в отношении Беларуси.
В проекте закона Беларусь называется страной-соагрессором в войне России против Украины.
«Республика Беларусь – государство, поддерживающее Российскую Федерацию в вооруженной агрессии против Украины путем предоставления вооруженным силам государства-агрессора беспрепятственного доступа к своей территории и объектам военной инфраструктуры для осуществления боевых действий против Украины», - говорится в документе.
Законопроект предусматривает изъятие собственности Беларуси (имущества юридических лиц) за соучастие в российской агрессии.
В случае принятия соответствующих поправок имущество белорусских компаний, связанных с государством, будет конфисковано - по аналогии с имуществом российских госорганизаций.
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