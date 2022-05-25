В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о санкциях в отношении Беларуси.

В проекте закона Беларусь называется страной-соагрессором в войне России против Украины.

«Республика Беларусь – государство, поддерживающее Российскую Федерацию в вооруженной агрессии против Украины путем предоставления вооруженным силам государства-агрессора беспрепятственного доступа к своей территории и объектам военной инфраструктуры для осуществления боевых действий против Украины», - говорится в документе.

Законопроект предусматривает изъятие собственности Беларуси (имущества юридических лиц) за соучастие в российской агрессии.

В случае принятия соответствующих поправок имущество белорусских компаний, связанных с государством, будет конфисковано - по аналогии с имуществом российских госорганизаций.