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БУТБ ОПРЕДЕЛЕНА ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НА ОБЩЕМ РЫНКЕ ЕАЭС


11:57 26.05.2022

Формирование нормативной базы общих рынков энергоресурсов стало ключевой темой заседания Совета руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики, прошедшего в Бишкеке 25 мая.

Как сообщает ЕЭК, значительный блок вопросов касался формирования общего электроэнергетического рынка Союза (ОЭР Союза).

Министры обсудили отдельные неурегулированные положения проектов правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках ОЭР Союза и правил взаимной торговли на ОЭР Союза, затрагивающие порядок регистрации свободных двусторонних договоров, определение величины отклонений сальдо-перетоков электроэнергии в каждом межгосударственном сечении, а также принципов определения стоимости почасовых отклонений сальдо-перетоков электрической энергии. Участники встречи обсудили условия оказания услуги по внеторговой межгосударственной передаче электроэнергии при наличии разногласий по условиям договора.

Руководители министерств энергетики согласовали выбор торговых площадок, которым будет поручено организовывать централизованную торговлю электрической энергией по срочным контрактам и на сутки вперед на ОЭР Союза.

Для организации централизованной торговли по срочным контрактам определены 3 торговые площадки: «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (АО «КОРЭМ»), АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», которые, как планируется, будут осуществлять заключение сделок в единой торговой сессии указанных торговых площадок.

В качестве оператора централизованной торговли на сутки вперед определено АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Утвердить выбор указанных торговых площадок предстоит Совету Евразийской экономической комиссии в рамках очередного заседания.

Также в рамках совещания согласованы необходимость создания Совета руководителей уполномоченных органов государств – членов Союза в сфере энергетики и организационные документы по его функционированию.
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