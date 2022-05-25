АО "Укрпочта" открыло онлайн-магазин на международном маркетплейсе eBay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«За последний месяц марки Укрпочты стали популярны не только в Украине, но и в мире. И я знаю, что многие иностранцы хотят приобрести памятные марки. Для их удобства мы запустили магазин на eBay, который дает возможность совершить покупку из любого уголка мира», – сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Он отметил, что, кроме того, продажа на международном маркетплейсе – это не только об удобстве и доступности, но и о диверсификации. Как показала практика, если сосредоточить марки на одной площадке, она не выдерживает из-за большого наплыва покупателей.

"А теперь мы предлагаем иностранным покупателям пользоваться одними платформами, украинским – другими. Символично, что Укрпочта, которая годами учила украинских предпринимателей, как открыть и продвигать собственный магазин на маркетплейсах, в том числе и на eBay, теперь сама открывает магазин", - отметил гендиректор Укрпочты.

Руководитель департамента коммерческого развития на развивающихся рынках маркетплейса eBay Алон Пастер, приветствуя выход украинского почтового оператора на мировую площадку, отметил: "Мы гордимся тем, что участвуем в развитии малого и среднего украинского бизнеса, и вместе с Укрпочтой мы продолжим поддерживать местный малый и средний бизнес, предоставляя им персональные консультации и другие преимущества в рамках программы роста».

Отныне покупатели по всему миру могут приобрести свитшоты с изображением марки «Русский военный корабль, иди…!», также магниты, новые марки "Русский военный корабль...ВСЕ!" и другую украинскую филателистическую продукцию.

Онлайн-покупки на маркетплейсе Укрпочты предусматривают благотворительную составляющую – $5 из каждого заказа с маркой поступит на счет благотворительного фонда KSE Foundation.

Все собранные средства будут направлены на три направления: помощь школам и детским садам обновляться после войны, организация логистики гуманитарных грузов, гуманитарная помощь.

Международный маркетплейс eBay имеет более 142 млн активных покупателей во всем мире на 190 рынках.