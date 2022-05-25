Прокуратура Киева передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления розыска и управления активами 60 единиц строительной техники, которая принадлежит белорусским компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно информации, арестованы экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы и т.п. на общую сумму более 200 млн грн ($7 млн).

Технику изъяли в рамках расследования уголовного дела о хищении госсредств, выделенных на строительство и ремонт дорог (часть 5 статьи 191 УК Украины), и возможном финансировании действий по захвату государственной власти (часть 2 статьи 110-2 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского управления полиции ГУНП в Киеве по материалам СБУ.