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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ КОНФИСКОВАНО ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА $7 МЛН
18:50 25.05.2022
Прокуратура Киева передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления розыска и управления активами 60 единиц строительной техники, которая принадлежит белорусским компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно информации, арестованы экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы и т.п. на общую сумму более 200 млн грн ($7 млн).
Технику изъяли в рамках расследования уголовного дела о хищении госсредств, выделенных на строительство и ремонт дорог (часть 5 статьи 191 УК Украины), и возможном финансировании действий по захвату государственной власти (часть 2 статьи 110-2 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского управления полиции ГУНП в Киеве по материалам СБУ.
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