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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОБ ОБЩЕМ РЫНКЕ ГАЗА ЕАЭС НАХОДИТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ


16:37 25.05.2022

Проект договора об общем рынке газа ЕАЭС находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в рамках Евразийского экономического форума, который проходит в Бишкеке.

«Проводится работа по подготовке проекта международного договора о формировании и функционировании общего рынка газа ЕАЭС. Документ имеет высокую степень готовности», - рассказал министр, слова которого приводятся в Telegram-канале Минэнерго Беларуси.

По его словам, вопросы формирования общего рынка газа стран ЕАЭС будут рассмотрены на Евразийском экономическом форуме. Отдельные из них требуют дополнительного обсуждения, так как должны быть учтены интересы всех сторон. «Это вопросы доступа к услугам естественных монополий, ценообразования на эти услуги, - пояснил Виктор Каранкевич. - В частности, тарифы на услуги по транспортировке газа для участников общего рынка не должны быть выше чем для внутренних потребителей. Предстоит найти по этим вопросам согласованные решения».

Виктор Каранкевич также напомнил, что общие энергетические рынки ЕАЭС начнут работу с 1 января 2025 года. «Главная задача при этом – создать равные условия для субъектов хозяйствования, обеспечить более эффективную работу экономик стран ЕАЭС», - подчеркнул он.

Виктор Каранкевич также проинформировал о том, как продвигаются работы по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Он напомнил, что в 2019 году на уровне глав государств утвержден международный договор о его создании, принят соответствующий план мероприятий.

«Сейчас пакетным принципом осуществляется подготовка документов по вопросам функционирования и дальнейшего развития общего рынка, - рассказал Виктор Каранкевич. - Это субъектный состав рынка, полномочия его участников, а также правила доступа к общему электроэнергетическому рынку», - пояснил он.

Формирование общих энергетических рынков будет способствовать устойчивому развитию экономик стран ЕАЭС, укреплению энергетической безопасности государств объединения.
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