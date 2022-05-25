Кассационный гражданский суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, в соответствии с которыми целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) возвращен в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Укринформ.

«Суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины (далее – Фонд), как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр). На сегодня решение Кассационного гражданского суда является окончательным – имущественный комплекс возвращен в собственность государства», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В САП напомнили, что в 2016 году подали в Хозяйственный суд Киева исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО «ЗТМК» как противоречащий интересам государства.

Установлено, что в 2013 году во исполнение постановления Кабинета Министров по результатам проведенного конкурса Фондом с победителем – офшорной компанией «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), входящей в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства, заключен договор об учреждении ООО «ЗТМК».

Согласно достигнутым договоренностям, Фонд передал в уставный капитал вновь созданной компании целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП «ЗТМК».

Компанией «Толексис Трейдинг Лимитед» осуществлен взнос в денежной форме в сумме 110 млн долл., имевший исключительное целевое назначение – для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 года – первого квартала 2015-го.

Несмотря на то что доля государства во вновь созданном ООО «ЗТМК» составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Большинство из привлеченных инвестиций были потрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

Впоследствии эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. На модернизацию производства, что являлось главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено всего 20 млн гривень.

Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО «ЗТМК» и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

Решение о возвращении имущественного комплекса в собственность государства суд уже выносил в июле 2018 года. Законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции. Однако Верховный Суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.