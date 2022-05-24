Украина планирует в ближайшее время присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Еще два проекта интеграции, которые мы активно продвигаем и планируем вскоре выйти на результат — это присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA», - сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

По его словам, первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также даст возможность украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе — присоединение Украины к Единой зоне платежей — может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

"Мы активно внедряем европейские правила фактически в каждом секторе экономики и сфере общественных отношений", - подчеркнул премьер.

Он заверил, что вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы, и для этого не нужно 15 лет.

SEPA (Single Euro Payments Area) — зона платежей в евро, позволяющая пользователям осуществлять переводы на карту в более чем 30 стран Европы, в частности Польшу, Чехию, Германию, Францию, Италию и т. д.