|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РОУМИНГУ ЕС И ЕДИНОЙ ЗОНЕ ПЛАТЕЖЕЙ SEPA
11:59 25.05.2022
Украина планирует в ближайшее время присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.
«Еще два проекта интеграции, которые мы активно продвигаем и планируем вскоре выйти на результат — это присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA», - сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.
По его словам, первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также даст возможность украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе — присоединение Украины к Единой зоне платежей — может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.
"Мы активно внедряем европейские правила фактически в каждом секторе экономики и сфере общественных отношений", - подчеркнул премьер.
Он заверил, что вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы, и для этого не нужно 15 лет.
SEPA (Single Euro Payments Area) — зона платежей в евро, позволяющая пользователям осуществлять переводы на карту в более чем 30 стран Европы, в частности Польшу, Чехию, Германию, Францию, Италию и т. д.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2022
Курсы в банках
на 25.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте