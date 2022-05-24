На Закарпатье официально заработал ІТ-кластер, в совет правления кластера вошли 11 ІТ-компаний. Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

"На днях официально запустил свою работу Закарпатский IT-кластер. Заявки на вступление подали уже около 100 компаний и 300 ФЛП", - сообщил заместитель главы области Александр Пацкан.

Он также сообщил, что в область эвакуировались более 30 тыс. представителей IT-сферы.

"Наша задача – помочь им возобновить свою деятельность здесь, ведь работа айтишников сейчас является прочной опорой для экономики страны. Инициатива открывает и новые возможности для цифрового развития Закарпатья", – подчеркнул Пацкан.

По его словам, областная военная администрация поддерживает участников сообщества в вопросах взаимодействия с органами центральной власти, бронирования работников, логистики, поиска помещений для работы и т.д.

Присоединиться к инициативе могут все желающие IT-компании и фрилансеры. Резидентство не является обязательным условием для участия.

Сейчас идет прием заявок на вступление в ІТ-кластер по ссылкам - отдельно для компаний и для ФЛП/фрилансеров.

Отмечается, что в совет правления Закарпатского ІТ-кластера вошли 11 компаний: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY и PettersonApps.

Как сообщал Укринформ, многие ІТ-компании переехали на запад страны, таким образом удалось возобновить работу 98% индустрии. Теперь украинское ІТ лидирует среди экспортных отраслей, в то время как до войны уступало металлургии и сельскому хозяйству, заявил глава Львовского ІТ-кластера Степан Веселовский.