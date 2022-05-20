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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ПЯТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
16:43 23.05.2022
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 23 мая 2022 года ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.
В частности, в говядине производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ЧТПУП «Мит экспорт» и Поставского филиала Витебского областного потребительского общества выявлено наличие Listeria monocytogenes, в рыбе горячего копчения производства ООО «Фишмэн Пауэр» также обнаружены Listeria monocytogenes, а в сметане Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выявлены бактерии группы кишечной палочки.
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