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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ПЯТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

16:43 23.05.2022 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 23 мая 2022 года ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мера предпринята в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза. В частности, в говядине производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ЧТПУП «Мит экспорт» и Поставского филиала Витебского областного потребительского общества выявлено наличие Listeria monocytogenes, в рыбе горячего копчения производства ООО «Фишмэн Пауэр» также обнаружены Listeria monocytogenes, а в сметане Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выявлены бактерии группы кишечной палочки.